Nonostante la tenera età, Leone e Vittoria, i figli di Fedez e Chiara Ferragni, possono vantare un guardaroba da sogno. D’altronde quando si parla dei Ferragnez le polemiche sono all’ordine del giorno. Molti utenti sui social non hanno fatto a meno di notare, e di criticare, gli accappatoi e gli abiti firmati Versace indossati dai due piccoli, e che vengono immortalati nei post e nelle storie di Instagram dei popolari genitori.

In effetti Donatella Versace è una cara amica della coppia. Sia Chiara Ferragni che Fedez si sono rivolti alla stilista per occasioni importanti, indossando spesso le creazioni della Maison italiana. L’ultima volta è stato il mese scorso in occasione del Met Gala 2022: look nero e oro per la coppia, per la prima volta sul red carpet della famosissima kermesse. Ma per i Ferragnez Donatella Versace è di famiglia, e per Leone e Vittoria è come una zia adottiva, che ama viziare i suoi nipotini.

In particolare la stilista ha fatto realizzare degli accappatoi personalizzati, con i rispettivi nomi stampati sulla schiena. Quello di Leone è blu, quello della sorellina è rosa. Immancabile la polemica sul prezzo. Per degli accappatoi griffati Versace, infatti, servono 410 euro. Ma non solo. Nelle storie Instagram i figli dei Ferragnez sono stati immortalati anche con una tazza firmata del popolare marchio di moda, che costa ben 850 euro.

“Costano più di casa mia”, “La gente i complimenti ma intanto stanno crescendo male da viziati”, “Uno schiaffo alla povertà”, sono alcuni dei commenti degli haters sui social. Ma c’è anche chi si spinge oltre e punta il dito sugli stereotipi: “Il rosa alla bambina e l’azzurro al maschietto? Basta con questi stereotipi di genere, vergogna!”. Chiara Ferragni ha risposto con la sua consueta ironia. In una Storia Vittoria beve “le lacrime dei suoi nemici” direttamente dalla sua tazza griffata Versace, oggetto di tante polemiche. A buon intenditor, poche parole.

