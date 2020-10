Federica Pellegrini: “Un altro lockdown e mi ritiro. Non ho chiamato Magnini per la nascita della figlia”

Dai mesi più duri del lockdown agli insulti ricevuti sui social. Federica Pellegrini si racconta in un’intervista di Selvaggia Lucarelli a Il Fatto Quotidiano. L’annuncio principale è quello che riguarda la sua carriera: “Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più”. L’ipotesi di una nuova chiusura, infatti, potrebbe fermare definitivamente le Olimpiadi di Tokyo.

In queste settimane la nuotatrice ha dovuto fare i conti con il Coronavirus, essendo risultata positiva. Un’esperienza che Pellegrini ha voluto condividere con i suoi fan sui social: “Come mi sono contagiata? È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva”. Una notizia che l’ha fortemente colpita: “Ho pianto tanto, non mi ricordo neppure quando era stata l’ultima volta che avevo versato delle lacrime così”, ha aggiunto la nuotatrice.

Federica Pellegrini, come racconta a Selvaggia Lucarelli, è stata anche vittima di pesanti insulti sul suo fisico da parte di qualche utente social: “Leggere ‘Sei un muratore’, ‘Sei un bell’uomo’ non è bello, ma poi ti abitui, ti ricordi che con quelle spalle hai vinto delle medaglie”. “Una volta – ricorda con orgoglio – ho risposto a uno di questi hater che quello che ho fatto nella vita lo devo al mio corpo e da quel momento c’è stato un click. Ho letto commenti che mi incoraggiavano, ho smesso di preoccuparmi. Però i vestiti scollati non li metto, ho ancora quell’insicurezza. Io fisicamente mi piaccio molto. E ogni anno che passa mi piaccio sempre di più”.

Spazio poi per qualche confessione sulla sua vita privata. La nuotatrice a Il Fatto Quotidiano non conferma la relazione con il suo allenatore Matteo Giunta, ma afferma: “Ho subito tradimenti, ma in amore non galleggio, quello lo faccio in piscina”. Sul suo storico ex Filippo Magnini, che ha avuto una figlia, ammette: “Non l’ho sentito per fargli gli auguri”. Inoltre svela: “Qualche mio ex chiamava i paparazzi, ora mi difendo”.

La campionessa è stata coinvolta anche in una polemica social per aver accompagnato sua madre a fare il tampone nonostante fosse positiva. “La vicenda di mamma mi ha fatto capire una cosa: una persona normale dopo questa shitstorm forse si sarebbe tirata indietro sui social. Io invece ho deciso che continuerò a parlare di me come e quando voglio. Io ho chiesto cosa dovevo fare e mi è stato detto di accompagnare mamma al drive-in. Mi è costato due giorni di insulti. Mia mamma sta meglio, stiamo aspettando ancora il risultato del tampone, penso sia positivo. Al di là di questo, poverina, è rimasta malissimo per questo caos mediatico, si è sentita in colpa”.

Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta? La foto su Instagram insinua il dubbio

Potrebbero interessarti Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 24 ottobre 2020 su Canale 5 Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 24 ottobre su Canale 5 L'estetista cinica contraria al cinismo (di R. D'Ambrosio)