Favino recita Leopardi al semaforo: “Porto la cultura in strada”

Esilarante gag di Pierfrancesco Favino a Viva Rai 2, il programma condotto da Fiorello: l’attore, infatti, prima di raggiungere lo showman nel suo nuovo studio al Foro Italico, a Roma, ha recitato L’infinito di Leopardi tra gli automobilisti, in Lungotevere Maresciallo Diaz.

La performance di @pfavino su strada sarà la cosa più bella e di cultura che vedrete oggi🤩 #VivaRai2 @Fiorello pic.twitter.com/CpjrD35RL1 — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 14, 2023

Collegato dal semaforo, l’interprete ha esclamato: “Sto portando la cultura in strada. Dobbiamo portare la cultura nel mondo, siamo noi a doverci avvicinare”.

Favino, con un teschio in mano come nell’Amleto di Shakespeare, ha quindi raggiunto il centro della strada, nel momento in cui il semaforo era rosso, e dato vita alla sua performance tra gli automobilisti, e ovviamente anche i telespettatori, piuttosto divertiti.

“Una scena che resterà negli annali della televisione italiana” ha commentato Fiorello con Pierfrancesco Favino che, in un successivo collegamento, ha chiesto agli automobilisti un obolo per la cultura con una boccia di vetro.

“Ho fatto tre euro!- ha affermato l’interprete – Ora posso dire La cultura paga”. L’attore, successivamente, ha raggiunto Fiorello nel suo studio dove ha parlato, tra le altre cose, del suo nuovo film dal titolo Comandante di Edoardo De Angelis.