Fiorello: “Croce celtica? In Rai siamo ignoranti, per me è come Dragon Ball”

“Ci danno dei fascisti a noi? Ma vi pare? Siamo a TeleMeloni, al Foro Italico, con l’obelisco di Mussolini dietro… guarda, vicino il mio orecchio”. Fiorello affronta subito il caso della croce celtica che ha segnato la puntata d’esordio della nuova stagione di “Viva Rai2!”.

Sfogliando i giornali, il comico siciliano ha prima riepilogato quanto accaduto ieri, dall’annuncio della co-conduzione di Marco Mengoni al Festival di Sanremo alla pace tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. “Ma ci sono anche cose negative”, ha poi aggiunto Fiorello, ironizzando sull’episodio del body guard inquadrato ieri mattina al suo fianco.

“La croce celtica l’ho regalata io… Noi siamo della Rai: ignoranza totale! Quelli di cultura se ne sono andati…”, la battuta di Fiorello, che ha ripreso la gag delle personalità di cultura passate dalla Rai a La7. “Pensate che io sappia cosa vuol dire la croce celtica? Per me, la croce celtica è come Dragon Ball…”, ha affermato, tornando poi ai passaggi dalla Rai a La7.

“Il livello si sta riducendo sempre di più, siamo scesi alla licenza elementare. Pensate che ho visto mia figlia davanti alla tv, l’ho rimproverata dicendole ‘Ma come, stai davanti alla televisione?’ e lei mi ha risposto ‘Sto guardando La7, sto studiando!’. Oramai, Rai3 che era la tv della cultura si chiama Rai Cepu”.