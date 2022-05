Fan tocca le parti intime di Blanco durante un concerto: “È una molestia”

Polemica sui social a causa di una molestia sessuale che il cantante Blanco avrebbe subito da una fan nel corso del concerto di Radio Italia, che si è svolto in piazza Duomo a Milano lo scorso 21 maggio.

Tutto nasce da un video circolato sui social e divenuto in breve tempo virale. Blanco sta cantando le sue hit tra la folla quando una fan approfitta della vicinanza per toccare più volte le sue parti intime.

“Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo” ha scritto l’autrice del filmato, che in poche ore ha scatenato una polemica tra gli utenti.

Spettacoli / Blanco si lancia dal palco ma il pubblico non lo prende. Poi si prende in giro da solo | VIDEO Gossip / Blanco risponde a chi pensa che sia fidanzato con Mahmood

“Questa è una molestia” è stato il commento più ricorrente, anche se c’è chi sostiene che il gesto sia stato “casuale”, mentre qualcuno ha anche accusato il cantante di essersela cercata perché è solito cantare tra la folla.

“Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta, e non credo minimamente che sia stata “casuale” come ho sentito in giro. Ma come vi permettete? Ma io davvero, sono senza parole” ha scritto un utente, mentre un altro ha sottolineato: “Non è normale andare in giro a toccare il ca**o della gente, non dovrebbe dirlo Blanco che, per giunta, è un ca**o di ragazzino che magari nemmeno ha saputo reagire a quella situazione dato che stava comunque facendo il suo lavoro. Magari era mortificato ma non ha voluto rovinare una serata importante. O forse non se ne è accorto, dubito, ma resta comunque una ca**o di molestia”.