Blanco si lancia dal palco ma il pubblico non lo prende. Poi si prende in giro da solo | VIDEO

Piccolo incidente per Blanco durante una tappa del suo tour a Roma. Durante il concerto, il cantante si è lanciato di schiena sulla folla ma i fan non sono riusciti a sostenerlo e lui è caduto sul pavimento. Fortunatamente, però, nessuno si è fatto male. Blanco è uno dei protagonisti della giornata dedicata ai giovani per Pasquetta in piazza San Pietro.

Il cantante non sembra essersi fatto davvero male e, una volta tornato sul palco, ha chiesto ai fan se stessero bene e ha aggiunto: “Sono un sacco di me**a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato”. Alcuni sui social dicono che il motivo per cui non sia stato preso è che i fan sarebbero stati troppo impegnati a riprendere il concerto con il cellulare.