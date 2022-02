Perché Blanco si chiama così? La rivelazione del suo ex collega pizzaiolo

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022 in tanti hanno conosciuto Blanco, il giovane artista che da mesi è in vetta alle classifiche con i suoi brani e ora anche con Brividi, il brano vincitore della kermesse cantato con Mahmood. Ma perché Blanco si chiama così? Da dove arriva il suo nome d’arte? Il vero nome del cantante 19enne è Riccardo Fabbriconi. Di lui sappiamo che ha avuto un passato da calciatore e che è tifosissimo della Roma, la squadra di calcio di suo papà (romano di nascita). Del suo nome d’arte invece ha parlato al settimanale DiPiù un pizzaiolo egiziano che ha lavorato proprio con Blanco in una pizzeria di Calvagese della Riviera, il paesino in provincia di Brescia dove Riccardo è nato e cresciuto. L’uomo ha spiegato che l’artista ha deciso di soprannominarsi così per via della sua intolleranza al lattosio: “blanco” è il termine che nella lingua spagnola indica il colore bianco, quello del latte appunto.