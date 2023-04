Fabrizio Corona difende Massimo Giletti e attacca Selvaggia Lucarelli: “Che scoop il porno di Belen”

Fabrizio Corona difende Massimo Giletti e attacca Selvaggia Lucarelli

Fabrizio Corona difende Massimo Giletti dopo la sospensione di Non è l’Arena e attacca Selvaggia Lucarelli dopo che quest’ultima aveva commentato la collaborazione tra la società dell’ex paparazzo e la redazione della trasmissione di La7.

Corona ha difeso Massimo Giletti con un post sul suo profilo Instagram in cui ha pubblicato una foto che lo ritrae abbracciato al conduttore.

“Amico mio, amante della verità.. persona buona. Questo è Massimo. Un grande professionista un uomo che vive del e per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si e’ messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione” ha scritto l’ex paparazzo.

“Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed è evidente. A certi giornalisti Massimo non è mai piaciuto, a un certo sistema Massimo non è mai piaciuto. Sì abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti ‘chic’ una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene”.

“Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione; autori preparati e maestranze di grande livello – scrive ancora Fabrizio Corona – Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo. È questa la battaglia che dovreste fare voi flaccidi e mediocri scribacchini da due soldi servi da sempre di un sistema editoriale manipolativo e di status quo. Invece, come sempre il vero show è la sofferenza del prossimo. Ti voglio bene Massimo, non mollare proprio ora”.

Successivamente, l’ex paparazzo ha risposto a Selvaggia Lucarelli che sui social aveva commentato la notizia della collaborazione tra la società di Fabrizio Corona e la redazione di Non è l’Arena con un eloquente “mamma mia”.

“Mamma mia che scoop. Mica è divulgare il video porno di Belen o insultare la Zanicchi” ha replicato Fabrizio Corona alla giornalista pur senza mai nominarla.