Fabrizio Corona contro Alessandro Cattelan: “È un incapace che fa solo flop”

Fabrizio Corona contro Alessandro Cattelan: “È un incapace”

Fabrizio Corona si scaglia contro Alessandro Cattelan ed elogia, invece, Stefano De Martino. Durante una diretta Twitch con Homyatol, infatti, l’ex paparazzo ha rivolto una serie di pesanti critiche nei confronti del conduttore di Da vicino nessuno è normale.

“Avete visto la trasmissione di Alessandro Cattelan? Sì è un programma del ca**o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce il motivo. Guardate che è uno show che costa 500.000 Euro a puntata. Volevo capire come mai questo ragazzo continua ad essere considerato un conduttore da prima serata, gli affidano programmi da un sacco di soldi ed è uno che non è capace a fare nulla” ha dichiarato Corona.

E ancora: “Attacco? Dico quello che penso. Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai Due, fa flop su Rai Uno, fa flop su Netflix”.

L’ex paparazzo, quindi, ha concluso: “Stefano De Martino con programmi del cavolo triplica Cattelan, uno fa il 4% e uno il 13% di share. Cattelan è peggio di Fazio, quello con la famiglia del Mulino Bianco, com’era Fedez con Chiara”.