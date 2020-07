Fabrizia Carminati: “Ho avuto una relazione con Silvio Berlusconi”

“Se ho avuto una relazione con Silvio Berlusconi? Assolutamente sì, è un uomo affascinante e galante”. A parlare, un po’ a sorpresa, è Fabrizia Carminati: la popolare conduttrice tv degli anni Ottanta, ormai da anni lontana dal mondo dello spettacolo, ha parlato del passato in un’intervista rilasciata a Libero. L’ex volto di Mediaset dunque ha avuto una storia con l’ex Cavaliere: “Veniva sempre ad ogni registrazione che facevo e poi ci portava tutti fuori a mangiare allo Sporting di Milano 2 alla sera. Era piacevole, intelligente e si metteva a cantare e suonare al pianoforte. Furono anni irripetibili”, racconta oggi Fabrizia Carminati.

Fu lo stesso Berlusconi a far firmare il contratto alla conduttrice, quando da giovane promessa della tv era arrivata a Canale58, scelta da Mike Bongiorno: “Ero arrivata a Milano 2 con la mia 500 e non avrei mai immaginato di firmare il mio contratto con Silvio Berlusconi”. Tra i due poi, scoccò la scintilla, fino a una sera a teatro: l’attrice protagonista di quello spettacolo era Veronica Lario, che sarebbe diventata poi la moglie del leader di Forza Italia. Fabrizia Carminati, comunque, non porta rancori e afferma di avere un “bel ricordo” di Berlusconi: “Erano anni meravigliosi ed io sono stata veramente fortunata ad averli vissuti professionalmente”.

Oggi, l’ex conduttrice Mediaset non lavora più in televisione: “Innanzitutto mi occupo di mio marito, che per troppo tempo ho trascurato, e di mio figlio Massimiliano; entrambe le cose mi danno enormi soddisfazioni. Due anni fa ho smesso di lavorare per Primantenna, una rete privata, dove facevo un programma di cucina”. La ferita della sua improvvisa scomparsa dalla tv fa ancora male: “Non ho mai capito” cosa è successo, spiega Carminati, “ma iniziavo a chiamare la Ruffini e altre persone di Mediaset ma tutte mi rispondevano nello stesso modo…”.

Leggi anche:

1. De Benedetti: “Sono favorevole a un governo del Pd con Berlusconi. Tutto tranne Conte e Salvini” / 2. Prodi apre a un ingresso di Berlusconi nel governo: “Non è un tabù” / 3. Il ritorno di Domenico Scilipoti: l’ex senatore che salvò il Governo Berlusconi ottiene una consulenza in Regione Sicilia / 4. Flop della manifestazione per “Berlusconi Senatore a Vita” a Milano: sono solo in 11 a protestare davanti al Tribunale / 5. Processo Mediaset, l’audio del magistrato Franco: “La condanna di Berlusconi una porcheria pilotata dall’alto”

Potrebbero interessarti Chiamatemi Anna, le anticipazioni della settima puntata in onda il 14 luglio Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 14 luglio su Canale 5 Ascolti tv lunedì 13 luglio: Il giovane Montalbano, Made in Sud, Appuntamento con l’amore