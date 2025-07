Fabio Canino: “In tv devi essere un gay di regime, come Malgioglio”. La dura replica del cantante

Scontro accesissimo tra Fabio Canino e Cristiano Malgioglio. Intervistato dal Messaggero, l’attore, conduttore e giurato televisivo ha parlato di tanti temi diversi, con la sua consueta franchezza. A proposito della tv pubblica, ad esempio, ha dichiarato: “Ho fatto proposte all’azienda, le idee non mi sono mai mancate. Però se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo – diciamo così – di discussione. Siamo tornati molto indietro”, ha affermato il giurato di Ballando con le Stelle. Poi ha aggiunto: “Non solo con questa nuova dirigenza, ma da tempo. Per andar bene devi essere un gay di regime, il giullare di corte. Quello riconoscibile e caricaturale, uno che rassicura”. “Un po’ come Malgioglio?”, gli viene domandato. Allora lui: “Sì, certo”.

Canino ha parlato anche dei segreti del successo di Ballando con le stelle: “Ballando con le Stelle è un programma fatto benissimo, che funziona e che con il tempo migliora sempre di più. Con tutto il rispetto, lo studio di Amici sembra una palestra, i giovani sono vestiti male, c’è il neon… Noi abbiamo un’altra qualità”. “Il caso Guillermo Mariotto? Quando ha lasciato lo studio, Milly non poteva crederci. La tv vive di rituali e regole prese molto sul serio da tutti qelli che la fanno. Uno che improvvisamente si alza e sene va durante una diretta fa saltare ogni schema. Ma Guillermo è fatto così, ha sbalzi d’umore frequenti. Però fa molto ridere”, ha aggiunto il giurato.

Canino parla anche della sua vita privata: “Ho trovato l’amore a 60 anni, l’ho conosciuto tre anni fa. Si chiama Emanuele e ha 32 anni, fa lo stilista. Ci siamo conosciuti, ha insistito per un mese telefonandomi tutti i giorni e poi è successo. Andava così bene tutto che dopo un po’ una mia carissima amica l’ha fatto seguire. Niente. Nessuna magagna. Stiamo insieme da tre anni, lui si è trasferito da Rimini a Roma e abitiamo a casa mia. Per me è la prima convivenza. E’ tutto nuovo: ascolto di più e sono diventato più accondiscendente. Ho imparato a dire ‘noi'”.

Non si è fatta attendere la replica di Malgioglio. “Mi dispiace abbia parlato male di me, mi attacca con una battuta infelice. Ogni volta che ci vediamo è sempre carino, baci e abbracci, non me lo aspettavo”, ha commentato Cristiano Malgioglio a FqMagazine. “Forse nota che all’improvviso faccio più cose di lui? Faccio le cose che mi piacciono”, è la frecciatina del paroliere.

“Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo, le mie tendenze sessuali sono quelle che porto addosso e non ho mai nascosto”, replica il giudice di “Tale e Quale Show” senza nascondere il dispiacere. “Io la paletta la alzavo vent’anni fa nei programmi di Rai1, lui alza la paletta ancora oggi”, la stoccata di Cristiano. “Mi definisce caricaturale ma se lui indossasse i miei abiti non avrebbe la stessa credibilità ed eleganza. Non sono mai volgare. Io sono sempre stato così, sono sempre stato Cristiano Malgioglio”.