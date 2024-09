Ex concorrente di X Factor attacca Fedez: “Non sa cantare”

Dora Lee Marchi, ex concorrente di X Factor eliminata dal talent nel 2015, attacca Fedez in seguito all’esibizione durante la quale il rapper ha avuto un problema tecnico con l’autotune.

In un video postato su TikTok, la cantante ha dichiarato: “Tu non sai cantare e ti esponi comunque come se fossi Eminem o Pavarotti. Te lo spiego io Fedez cosa è una vita in salita. Eppure tu ti sei permesso di giudicare e di tarpare le ali a persone che avevano un futuro. E non parlo solo per me”.

“Sai cosa è una vita in salita? È fare 120 date l’anno da due ore e mezza, anche 3 per 20 anni. È svegliarsi al mattino e non avere la voce per non riuscire a parlare con i tuoi cari – aggiunge – È andare al bar, ordinare un caffè e non capire che c***o ti sta chiedendo la cameriera perché sei sordo dal momento che quasi tutti i musicisti a 50 anni sono diventati sordi. È non riuscire ad arrivare a fine mese nonostante tu ci metta l’anima, significa non riuscire ad andare alla recita di tua figlia perché quella sera lì hai una serata di cui non te ne frega un c***o ma a cui tu devi andare perché l’incasso ti serve per pagare le bollette e fare la spesa”.

Lo sfogo, quindi, continua: “Io sono stata eliminata da te perché hai detto che ho un modo di cantare vecchio. Il tuo modo di cantare ‘moderno’ è essere stonati e non saper cantare? Fedez io sarò vecchia e avrò un modo di cantare vecchio, però ho sempre avuto rispetto per la musica. Ormai per uscire bisogna passare da un talent, non c’è altro modo. Lui ha mandato via gente che sapeva cantare, ha fatto questo tutta la vita. È diventato famoso sulle spalle degli altri. Tu non hai nessun tipo di competenza musicale, zero”.

“Ti sei permesso di tarpare le ali a persone che avevano un futuro. Il karma ti ridarà quello che tu gli hai dato, idem per me. Fedez vedremo, questa cosa ce l’ho qui dal 2017 e te la dovevo dire. Le persone devono sapere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dora Lee Marchi (@dora.lee.marchi)

La cantante è successivamente ritornata sull’argomento spiegando: “In tantissimi hanno capito il mio sfogo anche persone che non conosco, e tanti mi hanno deriso hanno parlato male di me, ma questo non mi preoccupa perché è normale che non tutti possano pensarla come me…. volevo solo dare voce a tutti gli artisti che come me hanno dedicato la loro vita alla musica Non era certo il mio intento fare la vittima , il mio intento era quello di spiegare la vita del musicista, e che quello del musicista è un lavoro vero, non è un hobby. e che troppo spesso finiamo nelle mani di gente incompetente per poi sparire”.