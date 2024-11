Eva Longoria lascia gli Usa dopo la vittoria di Trump: “Diventerà un luogo spaventoso”

Eva Longoria lascia gli Usa dopo la vittoria di Trump

Eva Longoria ha lasciato gli Stati Uniti e ora vive tra Messico e Spagna: lo ha rivelato l’attrice in un’intervista spiegando come, la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali, abbia in qualche modo confermato la sua decisione di allontanarsi dagli Usa.

Intervistata da Marie Claire, l’interprete ha dichiarato: “La parte scioccante non è tanto che abbia vinto. Il fatto è che un criminale condannato che sputa così tanto odio possa occupare l’ufficio più importante del Paese”. Secondo Eva Longoria gli Usa con la presidenza Trump diventeranno “un luogo spaventoso”.

“Ho vissuto tutta la mia vita adulta a Los Angeles, ma anche prima della pandemia le cose stavano cambiando. Poi è arrivato il Covid e ha spinto ogni cosa oltre il limite – ha aggiunto l’attrice – Sono privilegiata, posso scappare e andare da un’altra parte. La maggior parte degli americani non è così fortunata e si ritrova in questo Paese distopico. Per loro provo ansia e tristezza”.