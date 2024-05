Eurovision, clamorosa gaffe della Rai: la tv italiana diffonde per errore i risultati del televoto

Gaffe clamorosa della Rai all’Eurovision Song Contest 2024 in corso a Malmö, in Svezia. Al termine della seconda semifinale, andata in onda ieri sera, la tv di Stato italiano ha reso noti per errore i risultati del televoto, la cui diffusione è vietata dal regolamento del festival.

Si è così scoperto che la cantante Eden Golan, in corsa per Israele (e fischiatissima durante le prove), era al primo posto con il 39,31% dei voti, seguita al secondo posto, ma molto a distanza, da Joost Klein, rappresentante dei Paesi Bassi, con il 7,32% delle preferenze da casa.

Il momento in cui la Rai per errore ha fatto trapelare i risultati del nostro televoto pic.twitter.com/Ecko6cD3YO — Gαβrίєℓє (@itsgebher) May 9, 2024

La diffusione dei risultati del televoto è vietata dal regolamento dell’Ebu (European Broadcasting Union), che per le semifinali prevede il solo annuncio dei dieci vincitori, anche in considerazione del fatto che conoscere il dettaglio delle preferenze espresse, e dunque la classifica dei dieci, potrebbe influenzare i telespettatori per il voto nella finale, in programma domani sera.

La Rai rischia a questo punto una misura disciplinare da parte dell’Ebu. I responsabili dell’intrattenimento della Prima serata di Viale Mazzini hanno annunciato per oggi una nota per spiegare l’accaduto.