“Dire che Azzurro è un tormentone è una str**zata”: imbarazzo a “Estate in diretta” | VIDEO

Imbarazzo a Estate in diretta per le parole Del Turco su Azzurro

Attimi di imbarazzo a Estate in diretta, il contenitore d’approfondimento estivo di Rai 1, dopo le parole del cantautore Riccardo Del Turco che ha ripreso i conduttori Nunzia De Girolamo e Giancarlo Semprini.

L’interprete, che vinse Un disco per l’estate 1968 con il noto brano Luglio, era in collegamento quando ha dichiarato: “La vostra trasmissione è carina, bellissima però dire che Azzurro è un tormentone secondo me è una stronzata. Perché Azzurro è una canzone, una bellissima canzone. Le canzoni secondo me o son belle o sono brutte. E poi tormentone in genere è una cosa che mi tormenta, mi rompe”.

“La vostra è una trasmissione carina, ma dire che ‘Azzurro’ è un tormentone è una stronzata” 💀 #estateindiretta pic.twitter.com/RVE3lq79Jp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 15, 2024

Precedentemente, infatti, si era parlato del celebre brano di Adriano Celentano come di un tormentone. La reazione del cantautore è ben presto diventata virale sui social.