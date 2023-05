Eros Ramazzotti, incredibile gaffe sui social: “Perdonatemi, sono fuso”

Eros Ramazzotti con una storia Instagram fa gli auguri a tutte le mamme per la loro festa, ma solo più tardi si accorge di aver fatto una gaffe. Il 14 maggio non sono mancate le tante dediche rivolte alle mamme che, con forza, amore e un sorriso sulle labbra, cercano di rendere felici i propri bambini. Come altri personaggi pubblici, in occasione della Festa della Mamma, anche la voce del cantante Eros Ramazzotti si è fatta sentire con una storia su Instagram. L’artista ha pubblicato una foto con la scritta “Auguri a tutte le mamme” accompagnata dall’emoji di una rosa e una citazione dello scrittore statunitense Mitch Albom che recita: “Quando guardi tua madre stai guardando l’amore più puro che tu abbia conosciuto”.

Un gesto carico di emozioni e significato visto che da poco la figlia Aurora è diventata madre per la prima volta dando alla luce il piccolo Cesare; tuttavia, l’eccitazione di festeggiare lo porta a fare una gaffe: ha sbagliato giorno. Il suo messaggio è stato infatti pubblicato sabato e non domenica. Fortunatamente il cantante se ne è accorto tempestivamente e con prontezza ed ironia, ha pubblicato la stessa foto con la frase: “Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso, ma va bene lo stesso. Volo”.