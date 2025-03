Lutto per Enrico Brignano, è morta la mamma Anna: “Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti”

L'attore e comico ha condiviso sui social il suo dolore per la scomparsa della madre

Enrico Brignano ha annunciato sui social la morte della mamma Anna, scomparsa all’età di 89 anni. L’attore e comico, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto della madre accompagnate dalla seguente didascalia: “Ciao mamma… ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te é infinito… vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”.

Nella serata del 24 marzo, Enrico Brignano ha comunque tenuto il suo spettacolo a Catania, dal titolo I 7 re di Roma, perché, ha spiegato, questo è quello che avrebbe voluto la sua mamma. Al termine dello show, infatti, l’attore, visibilmente emozionato, ha detto al pubblico: “Stamattina è morta mia madre, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo”.