Emma: “Ho fatto un controllo, va tutto bene!”

“Ho fatto la visita di controllo e volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente”, è l’annuncio che Emma Marrone fa ai suoi follower su Instagram, in una storia condivisa dopo essersi sottoposta a un controllo medico. “Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando”, dice la cantante in un video registrato in macchina. Un messaggio di speranza per chi, come lei, ha affrontato o sta ancora affrontando una malattia.

La cantante in passato ha sofferto di un tumore all’utero, e a settembre ha annunciato il ritiro dalle scene per problemi di salute. Tutto lasciava pensare che si trattasse di una ricaduta, anche se Emma non ha dato troppi dettagli sui motivi del suo “stop” alla musica. In seguito all’operazione a cui si è sottoposta nel mese di ottobre, ha comunicato di essersi ripresa ed è tornata a cantare, anche se, dopo la convalescenza, ha ammesso di aver avuto paura. Ma oggi rassicura i fan, tutto è andato per il meglio: sta bene.

