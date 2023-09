Emma Marrone e l’emozionante post in ricordo del papà a un anno dalla sua scomparsa

Emma Marrone e l’emozionante post in ricordo del papà

Emma Marrone ricorda il papà Rosario a un anno esatto dalla sua scomparsa: la cantante, infatti, ha postato un emozionante ricordo in onore del padre, morto improvvisamente all’età di 66 anni.

“In questa voce che si spezza. In una punta di amarezza. In questa vita che non ti concede neanche un attimo di tenerezza. Ma tu sei nelle mie parole. Nel silenzio del dolore. In questa casa mezza vuota che però ha sempre il tuo odore. Mi mancherai per sempre Ros .. E io ti amerò per sempre. Ciao Pa” ha scritto sul suo profilo Instagram la cantante, allegando la foto dell’amato padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Tante le manifestazioni d’affetto ricevute dalla cantante, sia da parte di personaggi famosi che di semplici fan. Tra i commenti, infatti, spuntano quello di Stefano De Martino, che ha postato un cuore nero, quello di Elodie, anche lei “protagonista” con un cuore rosso, e di molti altri ancora, tra i quali Anna Tatangelo, Francesco Arca e il rapper Tony Effe, che ha collaborato con Emma Marrone al brano Taxi sulla Luna.