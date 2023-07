“Fai schifo, togliete i social a questa gente di me**a”: la durissima replica di Emma Marrone ad una hater

La durissima replica di Emma Marrona a un’hater: “Fai schifo”

Emma Marrone replica a un’hater che aveva fatto una battuta di pessimo gusto sul suo peso.

“Emma spacca il palco se continua così” ha scritto la follower, di nome Claudia, aggiungendo l’emoticon di una faccia che sorride.

Una mancanza di rispetto che non è sfuggita alla cantante, la quale ha replicato attraverso un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram.

“Buongiorno dal medioevo – ha scritto Emma Marrone – Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di merda. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”.

Non è la prima volta che l’interprete viene offesa sui social, così come tanti suoi colleghi famosi. Già in passato, Emma Marrone si è ritrovata più di una volta a rispondere agli hater, che spesso la criticavano che per il suo fisico.

“In faccia ho le macchie di anni di bombardamenti ormonali per i problemi di salute che ho avuto – ha scritto qualche anno fa la cantante replicando ad alcuni follower che l’avevano insultata – Non dovrei nemmeno giustificarmi con quattro ignoranti come voi…ma ogni tanto è giusto per far notare pubblicamente quanto siete piccoli, viscidi e cattivi”.

“Vi auguro di fare almeno un decimo di quello che ho fatto io nella vita e vi auguro di avere le palle di mostrarvi al mondo per quello che siete. Ah scusate voi siete niente” aveva concluso Emma.