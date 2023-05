Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme in una foto

Emma Marrone è stata ospite dell’ultima puntata de Le Iene, in onda su Italia 1 nella serata di martedì 23 maggio: a infiammare i fan sui social, prima dell’appuntamento televisivo, è stata la stessa cantante con una foto che la ritrae insieme alla conduttrice Belen Rodriguez.

“Ti sblocco un ricordo” ha scritto ironicamente Emma sul suo profilo Instagram condividendo due foto che la immortalano insieme alla showgirl argentina.

Le due, come molti ricorderanno, hanno avuto in comune Stefano De Martino, ex di Emma Marrone e attuale marito di Belen Rodriguez.

Il ballerino era fidanzato con l’interprete di Amici quando, sempre nel programma di Maria De Filippi, conobbe la showgirl argentina con la quale intraprese una lunga e anche travagliata relazione.

La foto di Emma Marrone e Belen Rodriguez ha scatenato i follower. “Emma insegnami ad non portare rancore perché sono incapace” ha scritto una fan.

E ancora: “A Stefano De Martino piace questo elemento”. E c’è anche chi ha ironizzato scrivendo “A Shakira piace questo post” con un chiaro riferimento alla fine della relazione tra Shakira e Piquè a causa di un tradimento di quest’ultimo.