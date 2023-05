Emilia Romagna, Laura Torrisi e Nek insieme per spalare il fango

Nek da giorni sta dando una mano nello spalare il fango nelle zone alluvionate della sua Emilia-Romagna. Nelle scorse ore il cantante romagnolo è stato raggiunto anche da altri amici. Tra questi Laura Torrisi, partita all’alba da casa con pala e stivali di gomma e pronta a fare la sua parte. Il cantante e l’attrice, ex compagna di Leonardo Pieraccioni, nel corso della giornata di oggi, 28 maggio, si sono mostrati in un video insieme pronti per iniziare a lavorare.