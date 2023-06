Elodie contro la Regione Lazio per la revoca del patrocinio al Gay Pride: “Vergogna”

Elodie contro la Regione Lazio per la revoca del patrocinio al Gay Pride

Elodie attacca la Regione Lazio dopo la decisione del governatore Rocca di revocare il patrocinio al Roma Pride per la presunta promozione di “comportamenti illegali”.

La cantante, attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti. Vergogna”.

Non è la prima volta che Elodie si espone in materia di diritti. La cantante, che nel 2022 era stata la madrina della manifestazione a favore dei diritti Lgbtq+, tempo fa aveva attaccato la premier Giorgia Meloni dichiarando: “È incredibile che una donna parli come un uomo del 1922 questo è il problema”.

“Una donna e una madre dovrebbe avere un’attenzione per i diritti e dovrebbe capire che si sono da sempre situazioni complesse dal punto di vista femminile dall’anno in cui è nata la donna. È incredibile come sia violenta e come sia poco donna, sembra un gioco della sorte simpatico” aveva aggiunto la cantante.

“Aspetti positivi? Li avrà, sicuramente sono ben nascosti, io non li ho visto. Anzi, forse ce n’è uno: che è determinata, ma questo non sempre è un bene” aveva dichiarato ancora Elodie in un’intervista.