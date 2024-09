È morto Kris Kristofferson, leggenda della musica country e interprete del film “È nata una stella”

È morto Kris Kristofferson, leggenda della musica country

È morto all’età di 88 anni il cantautore e attore Kris Kristofferson. La notizia del decesso, avvenuto nell’abitazione dell’uomo a Maui, alle Hawaii, è stata confermata a Variety dalla famiglia: “È con il cuore pesante che condividiamo la notizia che nostro marito/padre/nonno, Kris Kristofferson, è morto serenamente sabato 28 settembre a casa. Siamo tutti così fortunati per il tempo trascorso con lui. Grazie per averlo amato in tutti questi anni e quando vedete un arcobaleno, sappiate che ci sta sorridendo dall’alto”.

Nato a Brownsville il 22 giugno 1936, Kris Kristofferson era una vera e propria leggenda della musica country. Vincitore di quattro Grammy Award, Kristofferson è stato anche inserito nella prestigiosa Country Music Hall of Fame.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Johnny Cash, Willie Nelson e Waylon Jennings, con i quali fondò i The Highwaymen.

Parallelamente alla carriera di cantautore intraprese anche quella di attore recitando in film quali Fuga da Hollywood, Alice non abita più qui e Voglio la testa di Garcia.

Il ruolo più iconico, però, resta quello di John Norman Howard, interpretato al fianco di Barbra Streisand nella terza versione di È nata una stella e grazie al quale vinse un Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale.

Fidanzato con Janis Joplin, Kris Kristofferson si è sposato tre volte ed ha avuto 8 figli. Nel 1961 sposò Frances “Fran” Mavia Beer, dalla quale poi divorziò. Dal matrimonio nacquero due figli. Nel 1973 l’artista sposò Rita Coolidge e i due rimasero assieme fino al divorzio, reso ufficiale nel 1980. La coppia ebbe un figlio. In terze nozze Kristofferson sposò Lisa Meyers nel 1983; i due ebbero cinque figli.