I Duran Duran troppo rumorosi in albergo, Selvaggia Lucarelli li rimprovera

Selvaggia Lucarelli rimprovera i Duran Duran con un biglietto poiché troppo rumorosi: a raccontare il divertente aneddoto, avvenuto in un hotel di Sanremo, è stato Alessandro Cattelan durante il DopoFestival.

Rivolgendosi a Katia Follesa, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2025 e ospite della trasmissione di Cattelan, il presentatore ha rivelato: “Se stasera dovesse andare benissimo e entri in camera di Simon Le Bon, se per terra appena apri la terra trovi un fogliettino di carta, strappalo subito perché lo ha lasciato Selvaggia Lucarelli oggi, perché i Duran Duran facevano troppo rumore. Gli ha messo un bigliettino con scritto ‘Shut the f*** up'”.

Selvaggia che lascia il foglietto “Shut the fuck up” ai Duran Duran in albergo vi scongiuro 💀#Sanremo2025 #DopoFestival pic.twitter.com/YFcIeINqFu — Sanre(si)mone 💐 (@SimoLongobardi) February 14, 2025

La giornalista, ospite fissa del programma, ha quindi confermato: “Il mio fidanzato ha lasciato un messaggio in inglese con scritto ‘Basta fare casino‘. Vent’anni fa avrei lasciato un altro tipo di biglietto, adesso famme dormì”.

Ad arricchire la vicenda con ulteriori dettagli è stato poi il giornalista Andrea Laffranchi del Corriere della Sera che ha raccontato: “Vorrei aggiungere un piccolo dettaglio sui Duran Duran. Quando sono arrivati in albergo, Simon è stato portato a vedere la camera. L’ha guardata, non l’ha ritenuta all’altezza e ha detto ‘Questa no’. Il direttore lo ha portato in un’altra camera al secondo piano. Non gli piaceva neanche quella. Lo hanno portato al quarto piano. In tutto questo trambusto, a un certo punto esce Lucio Corsi, apre la porta e dice: ‘Che è tutto sto casino?‘”.