Disney, duro attacco di Peter Dinklage al nuovo remake di Biancaneve e i sette nani: “È retrogrado”

Peter Dinklage, stella della serie Il Trono di spade, si è scagliato contro la Disney per la decisione di girare un remake di Biancaneve e i sette nani. “In un certo senso sei progressista, ma stai ancora realizzando una cazzo di storia retrograda, con sette nani che vivono nella caverna”, ha detto l’attore pluripremiato per la sua interpretazione di Tyrion Lannister, che soffre di una malattia rara nota come acondroplasia, una forma di nanismo.

Dinklage si è detto incredulo di fronte alla decisione della Disney di aver fatto da un lato una scelta improntata alla diversità, con il casting di un’attrice di origine colombiana per il ruolo di protagonista (Rachel Zegler), conservando però vecchi stereotipi nella rappresentazione di chi soffre di nanismo.

“Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che fossero molto orgogliosi di scegliere un’attrice latina per il ruolo di Biancaneve, ma stai ancora raccontando la storia di Biancaneve e i sette nani”, ha detto Dinklage in un’intervista per il celebre podcast del comico Marc Maron, in cui ha commentato il nuovo adattamento della fiaba dei fratelli Grimm, dopo le critiche che erano già state rivolte da attivisti a un’altra versione realizzata nel 2012. “Erano così orgogliosi di questo, e con tutto l’amore e il rispetto per l’attrice e le persone che pensavano di fare la cosa giusta, a me viene da dire: ‘cosa state facendo?'”

Dinklage ha anche affermato che il progetto l’avrebbe convinto appieno se la fiaba fosse stata invece reinterpretata in maniera interessante e “progressiva”.