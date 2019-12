“È bella ma deve vestirsi più sobria”: con queste parole Antonella Clerici ha risposto a una domanda sulla conduttrice di Dazn Diletta Leotta.

La Clerici è intervenuta ai microfoni di Blog Tv: “Per me, lei è bravissima. È molto bella, ma le consiglio di vestirsi più sobria, perché è talmente brava e intelligente che merita di essere ascoltata di più”, ha dichiarato.

La conduttrice Rai ha poi spiegato: “L’ho conosciuta molti anni fa, su un palco: all’inizio, vedendo le sue forme, da donna un po’ critica, mi sono detta ‘chissà questa’. Poi l’ho vista presentare e ho detto che questa è un fenomeno. Le chiacchiere stanno a zero. Merita“.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Diletta Leotta a causa delle sue numerose gaffe. La prima si è verificata in occasione del Gran Galà del Calcio dell’Aic (Associazione italiana calciatori).

La conduttrice di Dazn ha invitato il portiere dell’Inter, Handanovic, sul palco per ritirare il premio come miglior portiere, e l’ha introdotto al pubblico affermando: “Prima volta per te su questo palco”.

Ma per il portiere sloveno era in realtà già la terza volta: la prima nel 2011, quando ha conquistato lo stesso titolo indossando la maglia dell’Udinese, poi due anni dopo, nel 2013, quando giocava già nell’Inter.

Diletta Leotta si è poi “ripetuta” allo stadio Olimpico dopo la partita Lazio – Juventus di sabato 7 dicembre. Lo scivolone della giornalista sportiva riguarda proprio una celebre canzone della musica italiana che i tifosi laziali intonano sempre dopo ogni match. Il brano è I giardini di Marzo di Lucio Battisti, ma per Diletta Leotta la canzone è di Antonello Venditti.

La conduttrice di Dazn, a causa delle gaffe, è stata attaccata da Paola Ferrari, che su Twitter ha commentato: “Pronta per Sanremo…” irridendo pubblicamente la collega più giovane. Insomma, per Diletta Leotta non è decisamente un periodo fortunato.