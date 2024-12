È morta Diane Delano: l’attrice di “Desperate Housewife” e “Un medico tra gli orsi” aveva 67 anni

È morta l’attrice Diane Delano: aveva 67 anni ed era malata

È morta all’età di 67 anni l’attrice Diane Delano: a confermare la notizia del decesso è stato il suo agente Dennis Sevier, il quale ha dichiarato che l’interprete si è spenta nella sua casa di Los Angeles lo scorso 13 dicembre dopo una malattia.

“Quando Diane entrava in una stanza, sapevi che era lì! Era piena di vita e amava fare l’attrice. Ci mancherà” ha dichiarato Sevier in una nota.

Diane Delano era diventata nota grazie all’interpretazione dell’agente Barbara Semanski nella serie tv Un medico tra gli orsi, in onda tra il 1990 e il 1995 sulla Cbs.

Nel corso della sua carriera, ha interpretato numerosi ruoli sia al cinema che in televisione. Tra questi si ricordano le partecipazioni ai film The Wicker Man e The River Wild ma anche a serie tv quali I Maghi di Waverly e Buona Fortuna Charlie, Law & Order, Desperate Housewives e 2 Broke Girls.

L’attrice, inoltre, ha anche ricevuto numerosi riconoscimenti: dall’Indie Series Award come Miglior Attrice Non Protagonista per la sua interpretazione nel film tv Fumbling Through Pieces al Best Ensemble per il suo ruolo in Relish.

La sua ultima interpretazione risale al maggio scorso quando è apparsa nella commedia musicale Paradise: A Town of Sinners and Saints.