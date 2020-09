“David e Victoria Beckham hanno avuto il Covid ma l’hanno tenuto nascosto”

David e Victoria Beckham avrebbero contratto il Coronavirus ad una festa in quel di Hollywood (precisamente a Los Angeles): è questo il pettegolezzo più ricercato del momento. La coppia avrebbe partecipato a diverse feste ma, una volta contratto il virus, l’avrebbero poi tenuto segreto. Anche alcuni parenti, amici e dipendenti della coppia sarebbero risultati positivi. Come ha spiegato una fonte ai tabloid britannici, David e Victoria Beckham avrebbero contratto il Coronavirus a marzo, in seguito al lancio della sua nuova squadra di calcio di David (Inter-Milan) che aveva portato i coniugi Beckham negli Stati Uniti per festeggiare. “Hanno partecipato a una serie di eventi di networking, perché David aveva compiti promozionali, e hanno stretto la mano e abbracciato fan e manager del club”, ha spiegato la fonte.

In seguito, hanno fatto ritorno alla loro abitazione a Londra, dove hanno festeggiato il 21esimo compleanno di Brooklyn con una grande festa (costata 100mila sterline); dopodiché hanno fatto ritorno negli Stati Uniti, precisamente a Miami, dove hanno partecipato ad altre feste. Poco dopo, come ha raccontato l’insider: “David ha iniziato a sentirsi male e poi Victoria ha sviluppato un forte mal di gola”. Anche alcuni membri del loro staff hanno accusato la malattia, “un paio anche gravemente”. A quel punto, l’ex Spice Girls ha imposto una rigida quarantena a tutta la famiglia di oltre due settimane, terrorizzata all’idea che la sua famiglia venisse considerata “untrice”, così ha tenuto il tutto segreto.

Poi, durante il lockdown e una volta guarita, la famiglia Beckham ha espresso solidarietà a tutti coloro che lavorano negli ospedali. “Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte nel rimanere a casa per aiutare questi incredibili lavoratori e i loro colleghi in prima linea”, aveva dichiarato Victoria.

