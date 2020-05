David Beckham è quasi calvo: la foto fa il giro del web

David Beckham è sicuramente considerato da sempre un modello di bellezza e mascolinità che ha pochi eguali al mondo. Proprio per questo l’ex calciatore è sempre al centro dell’attenzione dei social e dei paparazzi, vista la sua grande cura dell’aspetto fisico. Molti fan non hanno potuto non notare le foto pubblicate in questi giorni dal Daily Mail e che ritraggono Beckham quasi calvo: che fine ha fatto la sua chioma di capelli?

Il campione inglese è stato paparazzato a fare la spesa insieme alla figlia Harper. Dalle immagini, però, non c’è traccia del suo ciuffo, ma si intravede una capigliatura molto diradata. Come molti altri vip, anche il marito di Victoria durante la quarantena ha deciso di rasarsi, non potendo fare affidamento sul proprio parrucchiere di fiducia.

Beckham e tutta la sua famiglia stanno trascorrendo questo periodo di lockdown in una residenza fuori Londra, un luogo tranquillo in cui vivere senza finire troppo nell’occhio del ciclone. L’ex calciatore ha pubblicato diverse foto e video, facendosi quasi sempre vedere con un berrettino in testa. Non lo ha fatto, appunto, mentre andava a fare la spesa con la figlia Harper, e per questo lo scatto è diventato subito virale.

D’altronde Beckham è uno che ha sempre amato giocare con i suoi capelli, portandoli a volte lunghi o a volte corti, e sfoggiando diversi colori, dal biondo platino al castano. Secondo i rumors dei tabloid inglesi, nel 2018 il campione di calcio si sarebbe sottoposto a un trapianto. Pettegolezzi che, ricordiamo, non sono mai stati confermati ufficialmente, anche se nel 2019 la star aveva di sicuro una chioma molto più folta.

Lo stesso David in passato infatti aveva escluso l’ipotesi di ricorrere al trattamento: “Non ho nulla contro questa procedura, ma personalmente non credo che lo farei. Se iniziassi a mostrare segni di diradamento li raserei tutti”. Che abbia messo in pratica quanto detto in precedenza? Ecco le foto incriminate di Beckham quasi calvo. Quel che è certo è che non sarà di certo un capello in più o in meno a togliergli il fascino e il carisma che lo hanno reso una delle star più amate al mondo.

