Victoria Beckham stupenda anche in smart working. Per lavorare da casa ognuno si veste con quello che trova nell’armadio. Victoria Beckham però è riuscita ad incantare i fan anche vestita in maniera comoda: “Pantaloncini e pantofole. Il sogno”, scrive Posh Spice sulla sua pagina Instagram, ma gli utenti non riescono a staccare gli occhi dalle sue gambe toniche ed abbronzate. gli utenti sono impazziti per la nuova foto di Lady Beckham che si mostra bellissima anche in quarantena anche con le pantofole bianche con disegnato uno smile. Quasi tutti i commenti suonavano uguali tra loro: “Che gambe!”.

In molti hanno interpretato il nuovo post di Victoria come una provocazione al marito David Beckham che recentemente aveva preso in giro la moglie postando una foto sui social paragonandola a Ross di Friends per il bianco dei suoi denti e facendo notare al pubblico come nelle foto la moglie non ridesse mai. Gli utenti si erano divertiti a prendere in giro Victoria con il marito ma adesso sono rimasti tutti a bocca aperta.

