Brooklyn Beckham si sposa con la fidanzata Nicola Peltz: “Lei ha detto sì”

Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, si sposa con la fidanzata Nicola Peltz. Ad annunciarlo è stato lui stesso su un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi – si legge nel post in cui è allegata una fotografia che vede i due fidanzati uniti in un romantico abbraccio – e lei ha detto di sì. Sono l’uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior papà un giorno. Ti amo piccola”. La voce circolava già da qualche tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità.

Brooklyn e Nicola sono fidanzati da circa 10 mesi e hanno deciso di fare il grande passo nonostante la loro giovane età. Brooklyn, infatti, ha 21 anni, mentre la sua compagna ne ha compiuti 25. Secondo quanto riferito da alcuni giornali, il ragazzo avrebbe ottenuto l’approvazione dei genitori, entusiasti all’idea che il figlio convoli a nozze. “È un momento entusiasmante per tutta la famiglia e, dopo alcune relazioni complicate, pensano che Brooklyn abbia trovato quella giusta per lui”. A quanto pare, inoltre, Nicola Peltz andrebbe molto d’accordo con Victoria Beckham, non propriamente nota per il suo carattere docile.

