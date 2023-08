Darren Kent, morto a 36 anni l’attore de “Il Trono di Spade”

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a 36 anni Darren Kent, famoso per la sua partecipazione alla serie tv “Il trono di spade”. L’attore soffriva di artrite, osteoporosi e di una rara malattia della pelle anche se le cause della morte non sono state rese note. Kent in realtà è apparso solo in un episodio della saga. Nel finale della quarta stagione infatti ha vestito i panni del pastore che nella baia degli schiavi mostra a Daenerys il corpo martoriato della figlia vittima dei draghi.

“È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostro caro amico e cliente Darren Kent è morto pacificamente venerdì. I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco… I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile”, ha annunciato la sua agenzia. Kent aveva esordito con “Shameless”, poi l’attore ha partecipato a film come “EastSanders” e “Biancaneve e il cacciatore”. Il suo ultimo ruolo, invece, è stato nel film “Dungeons and Dragons”. Solo poco più di un mese su Twitter annunciava un progetto che gli stava molto a cuore: un corto intitolato “Alleviare”.

Molto attivo nel sociale, faceva parte di un’associazione che si dedica a consentire alle persone disabili o svantaggiate di far parte del mondo delle arti dello spettacolo.