Damiano David parla per la prima volta della sua nuova carriera da solista non escludendo, però, un ritorno con i Maneskin.

Ospite della prima puntata di Che tempo che fa, al via sul Nove nella prima serata di domenica 6 ottobre, il cantante ha presentato il suo primo singolo da solista, Silverlines, che “in italiano è ‘il lato positivo'”.

“Diciamo che dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo bisogno di raccontare un lato di me che per tanti anni ho tenuto nascosto. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Io sono stato un ‘ladro’ di tanti artisti perché ho preso spunto da diversi di loro. Questo è il mio primo singolo da solista, la canzone parla di ritornare in un luogo positivo dopo tante difficoltà ed è stato uno dei primi pezzi che ho scritto ed è stato come una premonizione perché, alla fine, eccomi qui” ha dichiarato Damiano David.

L’interprete, poi, aggiunge: “Gli ultimi due anni sono stati bellissimi ma anche pesanti da una parte perché sono stati fatti tanti sacrifici. Con i Maneskin amici come prima, magari si tornerà a fare qualcosa insieme, adesso sto facendo un ‘Erasmus'”.

Nel corso dell’intervista, poi, il cantante ha anche parlato dell’amore con l’attrice statunitense Dove Cameron: “In questo momento, sono estremamente felice. Adesso lei è a Los Angeles e vive lì, io vivo a Roma ma stiamo pensando di andare a convivere, questa idea c’è”.