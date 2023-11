Courteney Cox ricorda Matthew Perry con un video di Friends: “Mi manchi ogni giorno”

Courteney Cox ricorda Matthew Perry: “Mi manchi ogni giorno”

Dopo Matt LeBlanc anche Courteney Cox ha rotto il silenzio sui social ricordando l’amico e collega Matthew Perry, scomparso lo scorso 28 ottobre per sospetto annegamento.

L’attrice, infatti, ha postato un video della serie Friends, che la vede proprio al fianco del collega. “Sono grata per ogni momento passato con te Matty e mi manchi ogni giorno” ha scritto Courteney Cox.

L’interprete, poi, ha svelato un retroscena riguardante la serie e i personaggi da loro interpretati: “Quando lavori con qualcuno a stretto contatto come me con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorresti poter condividere. Per ora ecco uno dei miei preferiti”.

“Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un’avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione del pubblico, è diventato l’inizio della loro storia d’amore. In questa scena, prima che iniziassimo a girare, mi ha sussurrato una battuta divertente da dire. Faceva spesso cose del genere. Era divertente e gentile” ha concluso Courteney Cox sul suo profilo Instagram.

Nella giornata di ieri, martedì 14 novembre, era stato Matt LeBlanc a ricordare l’amico scomparso. “Matthew, è a malincuore che ti dico addio. I momenti passati insieme sono sinceramente tra i momenti più belli della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico mio. Sorriderò sempre quando ti penserò e non ti dimenticherò mai. Mai. Apri le ali e vola fratello finalmente sei libero. Tanto amore. E mi sa che i 20 dollari che mi devi te li tieni” ha scritto sui social l’attore.

Precedentemente, invece, tutti gli attori di Friends, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow e David Schwimmer, avevano espresso il proprio dolore in una nota congiunta.

“Siamo completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”.