Lo sfogo di Costantino Vitagliano: “Gli stro**i dicono che sono morto, vado avanti con la cura” | VIDEO

Lo sfogo di Costantino Vitagliano: “Dicono che sono morto”

Costantino Vitagliano pubblica un video-sfogo sui social scagliandosi contro le fake news circolate sul web che lo davano per morto.

In un filmato pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’ex Tronista di Uomini e Donne ha affermato: “Grazie a tutte le persone che mi scrivono. Oggi è giornata di iniezione, ora mi accingo a farla. Io cosa devo fare? Non ci posso far niente, ho parlato anche con il mio avvocato. Segnalatele voi tutte queste pagine, perché siete veramente tanti che oltre a preoccuparvi mi scrivete che è tornata sui social la notizia che sarei defunto. Me lo tocco. Ci rido sopra. Vado avanti con la cura, andiamo avanti. Siamo a Milano Marittima, poco sole. Comunque le belle persone esistono, ma esistono anche gli str*** e le str***. Purtroppo esistono”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costantino Vitagliano (@costantinovitagliano)

Alcuni mesi fa Costantino Vitagliano era stato ricoverato in ospedale a causa di un malattia che poi si è scoperto essere una rara patologia autoimmune.

Ospite di Verissimo, l’ex Tronista aveva rivelato: “Ho una massa che mette in pericolo l’aorta quotidianamente e mi costringe a prendere farmaci”.