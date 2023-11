Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale da una settimana: “Ho una cosa rara, non sanno come curarla”

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale da una settimana

Sono ore di apprensione per l’ex tronista Costantino Vitagliano che ha confessato di essere ricoverato in ospedale da una settimana per una “cosa rara” che “non sanno come curare”.

“Sono ancora in ospedale, è da una settimana che sono qui per una cosa rara, talmente rara, che tutti gli esami che stiamo facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la miglior terapia” ha dichiarato Costatino Vitagliano in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

L’ex tronista non ha chiarito quali siano i sintomi che lo hanno portato al ricovero in ospedale, ma non ha perso l’ironia e il sorriso tanto da sottolineare nel filmato il parallelismo tra Lele Mora, il manager che ha contribuito alla sua fama, e il primario del nosocomio dove è ricoverato, il dottor Vittorio Segramora.

“La cosa particolare è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale, guardate il caso, come colui che in passato mi ha dato tanto, che ringrazierò tutta la vita Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà anche questa volta” ha concluso Costantino.