Questa settimana una lunga serie di “sconsigli”, che speriamo risultare utili se non altro a non perdere tempo nella scelta. Stiamo assistendo, con crescente paura, alla manifestazione più virulenta di Cancel Culture e Politically Correct applicata all’arte, con risultati nefandi. Non c’è opera di Netflix, Amazon, Apple, Sky o Disney che non inneggi al Gender Equality o Race Equality, con risultati a tratti indegni.

È il caso di “Eternal”, al cinema, peggior film Marvel di sempre che coincide con la regia di Chloé Zhao, già infausta autrice di “Nomadland”, forse il più brutto film che abbia mai vinto un Oscar. Eternal è un tragicomico tentativo di inserire storie di amore Lgbt e parità di diritti in una trama che sembra scritta da Lorenzo Tosa. Disastroso. Dove sono finiti gli Scorsese, Gli Altman, i Bertolucci?

Su Amazon Prime Video evitate il disastroso “Cats”, seppur con regia raffinata di Tom Hopper. Qualcosa è andato storto. Ma Amazon si prende la rivincita, ne abbiamo già parlato, con il capolavoro vincitore a Cannes “The Square”, che si fa gioco del politicamente corretto in maniera sublime. Ripeto, un capolavoro.

Sempre su Amazon per i nostalgici è arrivato Flash Gordon, un trionfo del Trash a tratti insostenibile, con la curiosa scelta di Mariangela Melato e Ornella Muti tra le attrici. Lo consiglio solo a chi era bambino ai tempi e se lo ricorda al cinema. In Flash è tutto sbagliato, ma ci sono elementi esilaranti proprio per quel motivo. Da vedere, per gli amanti del cinema d’autore “Miss Violence”, una riscossa autoriale del cinema greco. Cupo, inquietante, magnetico.

Disney e Apple sembrano rubarsi le (pessime) idee con due prodotti simili, War of the Worlds (Disney+) e Invasion, entrambi parlano di invasioni aliene, entrambi sono piuttosto brutti. A occhio, di poco, è più vedibile il prodotto di Disney. Altro disastro del politicamente corretto è “Swagger”, su AppleTv+, una sorta di “He Got Game” senza il talento di Spike Lee. Ma perché producete queste cose? Perché?

Se volete vedere qualcosa di veramente bello sulla Pallacanestro, Now Tv e Sky propongono “Magic Johnson e Larry Bird”, bello, davvero bello, racconta la storia fantastica dei due grandi campioni, antitetici, e di anni splendidi. Bello anche per chi non sa molto di basket.

A Netflix siamo ormai al delirio di prodotti da banco “puliti”, ma non dimentichiamo che parliamo della piattaforma che ha creato capolavori come Uncut Gems, La Tigre Bianca, House of Cards, e portato in scena gioielli come Black Mirror. Ci consoliamo con l’ennesimo prodotto da banco ma pulito, Army of Thieves, ben recitato, divertente, ambientazioni di lusso, e una Nathalie Emmanuel da urlo, da sola ruba lo schermo, fa innamorare, rapisce. Che gioiello di donna e attrice!

Vorrei dirvi, come sempre, di schivare i film italiani, ma il tremendo sospetto è che la qualità media internazionale si stia abbassando al nostro livello. Grazie #metoo. Harvey Weinstein era sicuramente una persona pericolosa, ed è un bene sia stato tolto di mezzo, ma almeno i film li sapeva produrre e scegliere. Buona Visione.

