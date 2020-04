Coronavirus, DiCaprio e De Niro: “Se donate potrete partecipare ad un nostro film”

“Ti sei mai chiesto com’è lavorare con Martin Scorsese, De Niro e me? Ecco la tua occasione. Visita il sito allinchallenge.com per partecipare e donare quello che puoi”. A pronunciare queste parole, anche se sembra incredibile, è Leonardo DiCaprio e l’invito del noto attore americano è, appunto, a partecipare ad una raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà per via dell’emergenza Coronavirus. Chi dona, in cambio, avrà una grande possibilità: prendere parte ad un film con lui e Robert De Niro e la regia di Martin Scorsese. Per gli appassionati di cinema, oltre che per i fan dei famosi attori, si tratta di una proposta davvero ghiotta e di cui, sicuramente, approfittare.

DiCaprio e DeNiro, che hanno lanciato l’iniziativa in un video postato sui social dove entrambi si trovano nelle loro case, hanno inoltre spiegato che il film in questione è “Killers of The Flowers Moon”, il seguito di Irishman. “Lo facciamo per essere sicuri che ogni famiglia abbia da mangiare in questo periodo così difficile”, ha detto DiCaprio nella clip. Il fortunato donatore avrà la possibilità di trascorrere tre giorni sul set insieme ai due attori e al regista di fama internazionale e, inoltre, di partecipare alla premiere del film. In conclusione l’attore ha invitato altri colleghi ad aderire a questa iniziativa di beneficenza, come Matthew McConaughey, Ellen De Generes e Jamie Foxx.

