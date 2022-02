Quattro storie di resilienza, quattro giovani che hanno deciso di restare in Mali e Senegal nonostante le difficoltà per portare avanti un progetto di vita nei loro paesi nativi. Contrecourant è un documentario in più puntate girato da Andrea de Georgio, giornalista ed esperto di Africa Occidentale, e Michele Cattani, foto e video reporter, nel 2021 tra Bamako e Dakar. La serie di documentari è stata finanziata dall’ONG Engim Internazionale, grazie ai fondi dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), sede di Dakar, nell’ambito del progetto “GOT – Générer des Opportunités de Travail sur la route Guinée Bissau – Sénégal – Mali” (ENGIM/REG/11659/3).

Le storie

Elène Coulibaly, studentessa e ballerina di Bamako che danza “per un mondo migliore”

Per Elène la danza è tutto e il conservatorio la sua seconda famiglia. Nel video la vediamo mettere in scena la sua coreografia mentre il sole di Bamako tramonta nelle acque del fiume Niger. “Qui in Mali abbiamo tutti gli strumenti per riuscire a costruire l’Africa che desideriamo”.

https://www.youtube.com/watch?v=iVvEE2r-DXc&list=PLvhHQ2aO5FxEbo6ekUzZ8ywgz1Z52RU1c&index=1

Boubacar Sangaré, giovane giornalista freelance maliano

Boubacar, conosciuto sotto la firma di Bokar, è stato professore negli Stati Uniti e ricercatore su questioni di sicurezza umana, oltre che autore dell’opera “Être étudiant au Mali” (La Sahélienne, 2016). Secondo questo giovane maliano, il ruolo dell’intellettuale africano oggi è produrre conoscenza endogena e un pensiero critico originale.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKBjkhD-r4c&list=PLvhHQ2aO5FxEbo6ekUzZ8ywgz1Z52RU1c&index=2

Bassirou Wade, artista e designer ad alto impatto sociale

Originario di un’antica famiglia senegalese di forgerons, Bass crea opere d’arte ad alto impatto sociale ridando vita a rifiuti e materiali di recupero. Con saldatrice e flessibile, fra lampi e scintille, dà forma alla sua infinita immaginazione, coinvolgendo bambini e altri abitanti del quartiere. “Bisogna concentrarsi sugli esseri umani e sulla natura.” Parola di Bass!

https://www.youtube.com/watch?v=Qsc1T2ORxQI&list=PLvhHQ2aO5FxEbo6ekUzZ8ywgz1Z52RU1c&index=3

Madj, il pescatore senegalese che non si arrende

Madj è nato in una famiglia di pescatori da generazione e ha deciso di restare in Senegal nonostante le profonde difficoltà vissute dalla pesca artigianale, sempre più minacciata dall’ingordigia e dal mancato rispetto delle leggi da parte dei grandi pescherecci stranieri.

https://www.youtube.com/watch?v=JQJZ7z3NL_s&list=PLvhHQ2aO5FxEbo6ekUzZ8ywgz1Z52RU1c&index=4

Le biografie degli autori

Andrea de Georgio, giornalista freelance, analista e documentarista esperto di Africa Occidentale. Collaboratore di RaiNews24, Radio 3 Mondo, Internazionale e autore di “Altre Afriche” (Ed.Egea, 2017) e “Il grande gioco del Sahel- Dalle carovane di sale ai Boeing di cocaina” (Bollati Bordinghieri, 2021).

Michele Cattani, foto e video reporter freelance. Vive in Mali e dal 2017 documenta aspetti sociali, politici e ambientali in Africa occidentale. Ha lavorato per “Grupo Expansion”, Motion Pixel e attualmente per l’agenzia internazionale AFP. I suoi lavori sono stati pubblicati su New York Times, The Times, The Guardian, The Telegraph, Internazionale, Nigrizia, Le Monde, Liberation. https://www.mcattani.com

Credits

Documentario di Andrea de Georgio.

Immagini di Michele Cattani.

Montaggio: Dario Fortunato.

Animazione (pittura ad olio su frame) di Gianluca Lo Presti.

Musica originale: Electric Circus.