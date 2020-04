Concerto primo maggio 2020 confermato: come cambia con il Coronavirus

La pandemia di Coronavirus in corso in Italia non fa sconti a nessuno, nemmeno al mondo dello spettacolo: ne sanno qualcosa gli organizzatori del tradizionale Concerto del primo maggio, visto che l’edizione 2020 della manifestazione sarà notevolmente diversa rispetto a tutte le precedenti. Ma la prima notizia, non così scontata in questi giorni così difficili per il nostro Paese, è che il Concertone in ogni caso è confermato: a riportarlo il sito davidemaggio.it.

Ovviamente, le restrizioni imposte in queste settimane dal Governo (che si protrarranno, al momento, fino a giorno 3) non permetteranno che il Concertone si svolga come sempre dal vivo, in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Niente folla radunata in piazza, niente cantanti sul palco: il Concerto del primo maggio 2020 avrà un format esclusivamente televisivo. Sarà trasmesso in tv in prima serata, su Rai 3, in diretta dagli studi di via Teulada a Roma.

Secondo le anticipazioni, il nome dell’edizione di quest’anno – come sempre organizzata da CGIL, CISL e UIL – sarà “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro“. Mai come quest’anno, con tutte le difficoltà dei lavoratori legate al lockdown e alla conseguente crisi economica per quasi tutti i settori occupazionali, il lavoro deve infatti rimanere al centro del dibattito pubblico. Non mancheranno inoltre molti ospiti, gran parte dei quali si collegheranno in videoconferenza e troveranno il modo per offrire contributi speciali alla manifestazione. Ci saranno però anche esibizioni dal vivo, che saranno realizzate all’Auditorium Parco della Musica di Roma e in altre location particolari in tutta Italia.

Non si sa ancora nulla, invece, dei conduttori di quest’anno. Né tanto meno del cast musicale (tranne che ai cantanti si uniranno anche i tre vincitori del contest online dedicato ai nuovi artisti emergenti, selezionati il 18 e il 19 aprile in diretta streaming a partire dalle 15 sul sito next.primomaggio.net). Ma ciò che è certo è che il Concerto del primo maggio è stato confermato e l’appuntamento si avvicina sempre di più.

