Compleanno Chiara Ferragni

“Oggi è il mio 33esimo compleanno e mi sento serena e felice come non ero da anni”: così Chiara Ferragni su Instagram nel post condiviso per celebrare il suo compleanno. “Mi sento fortunata per essere circondata dall’amore dalla mia famiglia, dagli amici, dalle persone che conosco e da voi, la mia comunità online che è incredibile e non mi fa sentire mai sola”, continua la giovane influencer rivolta ai suoi 19milioni follower. “Tutti voi mi fate sentire speciale e amata, e queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie di condividere così tanto di questi anni speciali con me. Sono così commossa e così grata di avere tutti voi, che mi avete sempre supportata. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questo”.

Chiara Ferragni si ritroverà a trascorrere questo compleanno ancora nel pieno dell’epidemia Covid, anche se nella Fase due. Ma anche nei due mesi di lockdown a Milano, Chiara Ferragni, il marito Fedez e il figlio Leone hanno comunque intrattenuto i fan con esilaranti scene domestiche condivise sui social e si sono anche prodigati per dare una mano nel corso dell’emergenza Coronavirus, con attività di beneficienza. Prima tra tutte una raccolta fondi che con oltre 4 milioni di euro raggiunti ha permesso di realizzare un reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Quello appena trascorso è stato un anno importante per la influencer, che ha lanciato il film sulla sua vita, Unposted, e lo ha presentato in importanti kermesse cinematografiche, come la mostra del Cinema di Venezia.

