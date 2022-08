Claudia Cardinale, scoppia il caso: “Ricoverata contro la sua volontà”

“Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese”. Scoppia il caso Claudio Cardinale: secondo Dagospia, che cita un’amica romana, la leggendaria attrice italo-tunisina non si troverebbe più nel suo appartamento parigino.

L’ultima apparizione pubblica della stella de Il Gattopardo e C’era una volta il West risale allo scorso maggio, quando si era recata a Tusini per l’intitolazione di una strada a La Goulette. “Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia”, aveva dichiarato Cardinale, 84 anni. Pochi giorni prima era apparso sui social quello che è ancora il suo ultimo post. Il 26 aprile aveva condiviso un’immagine tratta dal film La ragazza con la valigia in cui compariva insieme all’attore Jaques Perrin, da poco scomparso. Ad accompagnare la foto, una sola parola: “Silence”.