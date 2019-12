Mulan, il secondo trailer del live-action ci presenta una storia leggermente diversa dal film d’animazione

“Porterai onore alla tua famiglia?” La storia della coraggiosa giovane che parte per il fronte per salvare suo padre da morte certa arriverà al cinema in formato live-action. Mentre il film d’animazione ha conquistato il mondo intero alla fine degli anni ’90, il live-action di Mulan ha impiegato qualche anno a prendere forma.

Il 26 marzo 2020 Niki Caro porterà la sua versione di Mulan al cinema (interpretata da Liu Yifei) e dal secondo trailer (nella sua versione estesa) ci si rende immediatamente conto di un dato oggettivo: il film sarà diverso dal cartone animato.

Mulan, il trailer introduce un personaggio inedito

Era già stato annunciato da tempo che nel live-action non c’era posto per il draghetto Mushu, ma al suo posto subentra un altro elemento magico: una donna, Xianniang, che affiancherà il nemico con i suoi poteri da strega.

Come il film d’animazione, anche nel live-action Mulan dovrà partire per il fronte per salvare suo padre da morte certa. L’imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà combattere per l’Armata Imperiale e difendere il paese dall’attacco degli Unni. Hua Mulan sa perfettamente che il padre non può combattere un’altra guerra e prende il suo posto spacciandosi per uomo. Da qui partirà il suo viaggio epico, mostrato in piccola parte in questo trailer tessuto sulle note di una versione più oscura e catartica di “Riflesso” (iconica canzone del cartone animato).

La storia della leggendaria guerriera è sicuramente uno dei racconti più popolari della Cina. L’affetto del pubblico nei confronti del film d’animazione è sicuramente un elemento da non sottovalutare. Dopo la riproduzione di film live-action di cartoni animati amatissimi come Cenerentola, La Bella e la Bestia e Il Re Leone, ma anche Dumbo, la Disney ha voluto riportare in vita la storia di Mulan. Riuscirà a rendere giustizia a una storia amatissima dal pubblico?

