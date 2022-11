Perché Morgan Freeman ha un guanto alla mano sinistra: il motivo

Morgan Freeman è tra gli ospiti della cerimonia d’apertura dei Mondiali 2022 in Qatar: l’attore indossa un guanto alla mano sinistra, ecco perché.

L’attore dall’ormai lontano 2008 copre la sua mano sinistra con un guanto a causa di un grave incidente automobilistico che gli ha provocato la paralisi dell’arto.

Nonostante i numerosi interventi chirurgici subiti, infatti, l’attore non è riuscito a recuperare l’uso della mano sinistra, motivo per cui la protegge con un guanto per evitare urti involontari o possibili contaminazioni da agenti atmosferici.

Era il 4 agosto del 2008 quando Morgan Freeman, molto probabilmente a causa di un colpo di sonno, perse il controllo della sua automobile, che, dopo una brusca sterzata, si capovolse più volte su sé stessa.

A bordo dell’auto vi era anche una donna, che l’anno seguente denunciò l’attore. Freeman fu ricoverato in condizioni critiche e iniziò un lungo e complesso periodo di riabilitazione che, come detto, non si è mai del tutto concluso.

La mano sinistra dell’attore, infatti, è rimasta paralizzata, motivo per cui Morgan Freeman, nelle occasioni pubbliche come questa della cerimonia d’apertura dei Mondiali del Qatar, la protegge con un guanto.