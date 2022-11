CERIMONIA APERTURA QATAR 2022 DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 20 novembre 2022, intorno alle ore 16 all’Al-Bayt Stadium di Al-Khor va in scena la cerimonia d’apertura dei Mondiali di Qatar 2022. L’evento, visibile in tutto il mondo, sarà seguito anche da noi di TPI con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA

Ore 16,15 – È terminata la cerimonia d’apertura: ora alle 17.00 è in programma il primo match dei Mondiali tra i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador.

Ore 16,10 – “Benvenuti e buona fortuna a tutti”: sono le parole dell’emiro del Qatar Al Thani durante il suo discorso di benvenuto.

Ore 16,05 – È la volta della presentazione dell’inno ufficiale della competizione.

Ore 16,00 – Tra gli ospiti della Cerimonia d’apertura anche l’attore Morgan Freeman (scopri perché indossa un guanto alla mano sinistra).

Ore 15,45 – Con l’inizio della cerimonia d’apertura prendono il via ufficialmente i Mondiali in Qatar.

Il Mondiale prende il via oggi con la gara inaugurale che vedrà i padroni di casa del Qatar affrontare l’Ecuador, in un girone A che comprende anche Olanda e Senegal. Come di consueto, prima dell’incontro che aprirà i Mondiali andrà in scena la cerimonia d’apertura, storicamente uno dei momenti più visti dell’intero torneo. Intorno alle 16 (ora italiana), inizierà la cerimonia d’apertura dei Mondiali, con calcio d’inizio della sfida tra Qatar ed Ecuador previsto alle ore 17 (in Qatar ci sono due ore di differenza, ragion per cui la cerimonia d’apertura inizierà intorno alle 17 ora locale, con Qatar-Ecuador giocata alle 19 allo stadio Al-Bayt di Al Khor). Saranno diversi gli artisti che si esibiranno durante la cerimonia d’apertura: Jeon Jung-kook, membro della band K-Pop dei BTS è confermato ufficialmente al pari di Trinidad Cardona, Davido, e Aisha, che hanno composto la canzone ufficiale dei Mondiali. Band e artisti scelti dall’organizzazione daranno vita all’evento canoro. Presente anche Lil Baby.

Generalmente, la FIFA ha sempre individuato una canzone come colonna sonora di ogni Mondiale negli ultimi anni. Nel caso di Qatar 2022 è stata ufficializzata una playlist di quattro brani diversi, inseriti tutti in una lista dove prendono il nome di FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack. I brani individuati sono i seguenti:

Hayya Hayya (Better Together) – Trinidad Cardona, Davido e Aisha

Arhbo – Ozuna (feat. GIMS)

Light the Sky – Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne

in aggiunta The World Is Yours To Take – Tears for Fears (feat. Lil Baby)

Streaming e tv

Dove vedere la cerimonia d’apertura dei Mondiali Qatar 2022 in diretta tv e live streaming? L’evento verrà trasmesso in Italia in chiaro, gratis, su Rai 1 a partire dalle ore 15,30 di oggi, domenica 20 novembre 2022. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.