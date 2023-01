I familiari di Jeremy Renner preoccupati per le sue condizioni: “Rischia l’amputazione della gamba”

Jeremy Renner rischia l’amputazione della gamba: come sta l’attore

Jeremy Renner rischia l’amputazione della gamba: è quanto trapela da fonti vicine ai familiari dell’attore rimasto vittima di un grave incidente sulla neve avvenuto nella sua tenuta nel Nevada.

A riportare questa terribile ipotesi è il sito RadarOnline, che cita fonti vicine all’interprete di Occhio di Falco nei film degli Avengers: “Jeremy ha già subito due difficili operazioni Ma ci sono seri dubbi sul fatto che potrà mai tornare a camminare correttamente”.

La stessa fonte rivela che i familiari di Jeremy Renner “temono che le ferite siano così gravi che non sarà mai più in grado di muoversi come prima, se non addirittura di perdere completamente la gamba”.

Né l’entourage dell’attore né i familiari di Renner hanno commentato questa indiscrezione, mentre l’interprete, dopo un primo messaggio in cui ringraziava tutti per l’affetto, e un video caricato tra le Instagram stories in cui si mostrava mentre si faceva lavare i capelli da una familiare, non ha più dato notizie di sé.

Un silenzio che preoccupa i fan dell’attore e che hanno contribuito ad alimentare le voci e i sospetti sulle condizioni di salute di Jeremy Renner.

Secondo un medico statunitense, che è bene specificarlo non ha in cura l’attore ne lo ha visitato, ha inoltre dichiarato: “Un trauma toracico di quella entità significa che potrebbe essersi incrinato le costole e quindi potrebbero esserci danni anche al cuore”.

COME STA JEREMY RENNER

Secondo quanto ricostruito, Jeremy Renner è stato travolto da uno spazzaneve, che si sarebbe ribaltato per cause ancora da accertare, riportando un trauma toracico, fratture e diverse gravi ferite, delle quali la più preoccupante è a una gamba, dalla quale ha perso molto sangue.