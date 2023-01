L’attore Jeremy Renner ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente sulla neve

Jeremy Renner ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente sulla neve

L’attore Jeremy Renner, noto per il suo ruolo di Occhio di Falco nei film dedicati agli Avengers, è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente sulla neve.

Lo ha dichiarato ai media Usa il suo agente senza però specificare cosa sia successo al suo assistito: “La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”.

L’interprete, che tra pochi giorni compirà 52 anni, potrebbe essere stato travolto dalla neve. L’interprete, che ha ricevuto anche due nomination agli oscar per i suoi ruoli in The Hurt Locker e The Town, qualche settimana fa aveva postato una foto su Twitter che dimostrava la copiosa nevicata che si era abbattuta sul Nevada, dove Renner possiede una proprietà.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

“La nevicata del lago Tahoe non è uno scherzo” aveva scritto l’attore sui social postando l’immagine della sua auto completamente sommersa dalla neve.