È morta l’attrice Gina Lollobrigida: la diva del cinema italiano aveva 95 anni

È morta l’attrice Gina Lollobrigida: aveva 95 anni

È morta all’età di 95 anni Gina Lollobrigida, una delle più grandi protagoniste del cinema italiano. L’attrice lo scorso settembre era stata operata per una frattura del femore in seguito a una caduta in casa.

L’incidente domestico era avvenuto a pochi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre scorso in cui la “Lollo” era candidata come capolista al collegio uninominale di Latina con Italia Sovrana e Popolare risultando successivamente non eletta.

Nata a Subiaco il 4 luglio del 192, è stata una delle attrici più importanti della sua generazione insieme alla rivale Sophia Loren.

Vincitrice, tra le altre cose, di un Golden Globe e sette David di Donatello è nota soprattutto per il ruolo della Bersagliera in Pane, amore e fantasia di Luigi Comencini, ma anche per quello della Fata Turchina nello sceneggiato Pinocchio, diretto sempre da Comencini.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più grandi registi italiani: oltre a Comencini, infatti, Gina Lollobrigida è stata diretta da Alberto Lattuada, Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi, Alessandro Blasetti e Mario Soldati.

L’attrice ha lavorato anche in diverse produzioni di Hollywood recitando al fianco di star del calibro di Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Robert Alda, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven.

La sua notorietà negli Usa è tale che le viene dedicata una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Negli ultimi anni, Gina Lollobrigida si era dedicata all’arte e alla fotografia.

Vita privata

Sposata con il medico sloveno Milko Škofič, dal quale ha avuto un figlio, Andrea Milko Škofič, la coppia si è separata nel 1971 dopo 22 anni di matrimonio.

Nel 2006 annunciò la sua intenzione di sposare l’imprenditore spagnolo spagnolo Javier Rigau, più giovane di lei di 34 anni. Le nozze non si celebrarono per via della rottura del fidanzamento da parte dell’uomo.

Successivamente emerse che i due in realtà si erano sposati segretamente con Gina Lollobrigida che affermò di essere stata ingannata dall’uomo. Il matrimonio, comunque, è stato successivamente annullato dalla Sacra Rota.