Frasi del film A casa tutti bene

Tutte le frasi più belle del film A casa tutti bene, pellicola del 2018 diretta da Gabriele Muccino. Nel cast tanti attori famosi come Stefano Accorsi, Massimo Ghini, Carolina Crescentini, Stefania Sandrelli e Claudia Gerini.

Il film ha ottenuto ottimi risultati sia al botteghino, dove ha incassato in totale 9,2 milioni di euro, sia come critica, vincendo un David di Donatello e ottenendo cinque candidature ai Nastri d’Argento.

A casa tutti bene frasi i primi 20 minuti

“I primi 20 minuti sono quelli in cui tu racconti chi sei, su di te, sul tuo passato, tanto pensi di non avere nulla da perdere, ma poi i 20 minuti diventano 20 ore, 20 giorni, 20 settimane, 20 mesi, 20 anni; alla fine ti rendi conto di non avere più parlato come allora e ti trovi a sognare segretamente di volere trovare altri 20 minuti per paralre di te con una sconosciuta”.

A casa tutti bene le frasi più belle

“Le vite normali non esistono”

STEFANIA SANDRELLI – Alba

“Dicono che la famiglia sia il nostro punto di partenza, poi di fuga e alla fine diventi quello di ritorno.”

STEFANO ACCORSI – Paolo

“Le donne sono fatte per sorreggere il mondo!”

STEFANIA SANDRELLI – Alba

“Per le loro nozze d’oro i miei c’hanno voluto riunire tutti, era stato organizzato per stare bene tutti insieme. Come quando eravamo bambini.”

SABRINA IMPACCIATORE – Sara

“C’è un momento nella vita in cui comprendi tutte le cose che hai sbagliato. Vorresti ricominciare per correggerle, vorresti rimettere tutto in ordine, vorresti rammendare tutte le ferite, vorresti ripartire da zero e vivere una vita migliore di quella che hai vissuto e pensi al tempo che hai buttato via; ma sei ancora in tempo, pensi! Sei ancora in tempo per essere felice… ancora un po’”.

STEFANIA SANDRELLI – Alba

A casa tutti bene: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 1

A casa tutti bene frasi: la trama del film

Il film rappresenta il ritorno in Italia di Gabriele Muccino, e lo fa con una delle sue opere più riuscite. Tutti i personaggi vengono analizzati in maniera molto dettagliata, e il telespettatore resta catturato dai frequenti e repentini movimenti di macchina.

Potrebbero interessarti C'era una volta... a Hollywood, le frasi del film C'era una volta... a Hollywood di Tarantino in sala dal 18 settembre Renée Zellweger, standing ovation per il ruolo di Judy Garland

La storia alterna momenti cominci ad altri drammatici, sorrisi e commozione. Un film adatto a tutta la famiglia e al pubblico di Rai 1, che può seguirlo in prima serata mercoledì 18 settembre 2019 dalle 21.25.

Il cast completo di A casa tutti bene

Il film inoltre ha ottenuto il miglior esordio per un film italiano non di genere comico degli ultimi anni. Ecco la trama. Protagonisti di A casa tutti bene sono Alba e Pietro, due pensionati che hanno una splendida villa ad Ischia.

In occasione delle loro nozze d’oro, decidono di riunire l’intera famiglia, invitando sull’isola figli, nipoti e parenti vari. A causa del maltempo, però, tutti gli invitati sono costretti a rimanere chiusi in casa e a dover prolungare la loro permanenza oltre il previsto.

In questo modo tutti i personaggi del film A casa tutti bene dovranno parlarsi e confrontarsi come non avveniva da molto. Emergeranno così vecchi conflitti, tensioni, gelosie e discussioni sopite ma mai risolte del tutto.